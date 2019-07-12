В Петербурге прошел «Урок лидерства»

, 17:15 Эфирная новость 30

Телемост объединил школьников, которые проходят обучение на 12 детских железных дорогах в разных регионах России.

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Фото, видео : ВКонтакте @leadersofrussia, Пятый канал

В Петербурге только что завершился «Урок лидерства». Для школьников, которые проходят обучение на 12 детских железных дорогах в разных регионах страны организовали телемост. Такие мастер-классы проводят победители и финалисты всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Урок в школе — одно из обязательных заданий.

В пятницу, 12 июля, перед подростками выступил победитель первого сезона «Лидеров России» Дмитрий Вербов. Сейчас он возглавляет один из департаментов в РЖД. Он рассказал, какие личные качества и навыки необходимо приобрести и развить в себе, чтобы быть успешным в эпоху цифровой информации. Один из способов саморазвития для школьников — принимать участие в проектах «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом проекте, направленном на повышение профессиональных навыков будущих управленцев, который, возможно появится в России. Его Владимиру Путину предложили студенты Уральского федерального университета имени Ельцина.

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