Суд арестовал раскаявшегося в коррупции замглавы ПФР Иванова до 9 сентября

, 15:25 Видео 65

Чиновник подозревается в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.

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Фото, видео : ТАСС/Геодакян Артем, Пятый канал

Басманный суд Москвы в пятницу, 12 июля, заключил под стражу заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.

Такое решение судья приняла, несмотря на ходатайство прокурора и защиты о заключении подозреваемого под домашний арест.

«Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4 миллиона 400 тысяч рублей», — приводит слова следователя ТАСС.

Кроме того, он назвал других лиц, причастных к преступлению.

Ранее Иванов подал в отставку прямо в СИЗО и признал свою вину. Затем в ходе судебного заседания Иванов сказал, что «всю жизнь служил стране», «принимал участие в создании системы выдачи заграничных паспортов нового поколения», является капитаном первого ранга.

5-tv.ru сообщал, что Иванов в ПФР курировал вопросы информационных технологий. В частности, это касалось внедрения единой государственной системы социального обеспечения, на что из бюджета было выделено полтора миллиарда рублей. В ПФР прошли обыски, но ведомство работает в штатном режиме.

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