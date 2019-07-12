Замглавы ПФР подал в отставку прямо в СИЗО

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Задержанный по подозрению в получении крупной взятки и махинациях с госконтрактами Алексей Иванов полностью признал свою вину.

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Фото, видео : РИА Новости

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России подал в отставку прямо из СИЗО. Алексей Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки и махинациях с госконтрактами.

«Он сообщил о том, что он признает свою вину. В связи с этим надеется на то, что все же не будет связана с заключением под стражу мера пресечения», — заявил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Иванов курировал вопросы информационных технологий. В частности, внедрение единой государственной системы социального обеспечения. На это из бюджета выделено полтора миллиарда рублей. В Пенсионном фонде прошли обыски, но ведомство работает в штатном режиме.

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