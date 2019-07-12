Видео: Пожар вспыхнул в здании Росархива литературы и искусства в Москве

В здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) на севере Москвы днем в пятницу, 12 июля, возник пожар.

Возгорание в пятиэтажном доме на Выборгской улице возникло, предположительно, на четвертом этаже в системе вентиляции. Его площадь распространилась до 150 квадратных метров. Все находившиеся в учреждении люди были эвакуированы.

К настоящему моменту пожар ликвидирован, передает агентство «Москва».

Как отметили в Росархиве, ценные документы не пострадали, размер ущерба выясняется.

Этот архив был основан в 1941 году, преимущественно на материалах собрания Государственного литературного музея. С 1954 года именовался ЦГАЛИ СССР, а с 1992 года — РГАЛИ.

Учреждение, наряду с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Русским музеем, Государственным архивом России, Российским государственным военно-историческим архивом, Российским государственным архивом древних актов и другими, внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ .

В РГАЛИ хранятся материалы о культурной жизни страны, в частности, этапах развития литературы, искусства, общественной мысли, творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов .

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