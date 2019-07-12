Видео: Пожар вспыхнул в здании Росархива литературы и искусства в Москве

В здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) на севере Москвы днем в пятницу, 12 июля, возник пожар.
Возгорание в пятиэтажном доме на Выборгской улице возникло, предположительно, на четвертом этаже в системе вентиляции. Его площадь распространилась до 150 квадратных метров. Все находившиеся в учреждении люди были эвакуированы.
К настоящему моменту пожар ликвидирован, передает агентство «Москва».
Как отметили в Росархиве, ценные документы не пострадали, размер ущерба выясняется.
Этот архив был основан в 1941 году, преимущественно на материалах собрания Государственного литературного музея. С 1954 года именовался ЦГАЛИ СССР, а с 1992 года — РГАЛИ.
Учреждение, наряду с
В РГАЛИ хранятся материалы о
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