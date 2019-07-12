Видео: страшный пожар в Мытищах полностью ликвидирован

, 3:37 Эфирная новость 30

Общая площадь возгорания после взрыва газопровода составила 1400 квадратных метров.

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Фото, видео : РИА Новости / Анастасия Качура

Следователи выясняют причины страшного пожара в подмосковных Мытищах. Там полыхал газопровод рядом с Северной ТЭЦ. Выгорели полторы тысячи квадратных метров. Высота пламени превышала девятиэтажный дом!

Тушить пришлось с вертолетов. Пострадали 13 человек. У всех ожоги первой и второй степени. Один погиб. По одной из версий, утечка газа произошла из-за изношенности трубы. По другой — виноваты рабочие, которые повредили газопровод.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований безопасности». Предварительный ущерб оценили в 150 миллионов рублей.

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К слову, полностью масштабный пожар удалось потушить только к часу ночи 12 июля. Как сообщили в региональном МЧС, площадь пожара в итоге составила 1400 квадратных метров, так как огонь охватил стоящие рядом административное здание и склад.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о взрыве газопровода в подмосковных Митищах.

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