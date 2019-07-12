Во «Вконтакте» опубликовали фрагмент фильма «Король Лев»

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Социальная сеть объявила о стратегическом партнерстве с Disney.

Фото : Кадр из кинофильма «Король Лев» реж. Джон Фавро, 2019 г.

Медиакорпорация Disney и соцсеть «Вконтакте» объявили о стратегическом партнерстве. Теперь поклонники смогут первыми узнать новости кино и мультфильмов на специальной странице. Подписчикам уже доступен специальный набор стикеров с изображениями героев и песни из знаменитых фильмов. Вскоре в соцсети появятся официальные странички Marvel и Star Wars.

Первый подарок — эксклюзивный отрывок из «Короля Льва». Режиссер Джон Фавро воссоздал знаменитый мультик с использованием реалистичной анимации.

Идея «Короля Льва» в новом формате пришла в голову Фавро спустя 25 лет после выхода оригинального мультфильма. Получилось у него или нет, мы узнаем в день премьеры в РФ — 18 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Голливуде состоялась премьера «Короля Льва».

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