Во «Вконтакте» опубликовали фрагмент фильма «Король Лев»

Медиакорпорация Disney и соцсеть «Вконтакте» объявили о стратегическом партнерстве. Теперь поклонники смогут первыми узнать новости кино и мультфильмов на специальной странице. Подписчикам уже доступен специальный набор стикеров с изображениями героев и песни из знаменитых фильмов. Вскоре в соцсети появятся официальные странички Marvel и Star Wars.

Первый подарок — эксклюзивный отрывок из «Короля Льва». Режиссер Джон Фавро воссоздал знаменитый мультик с использованием реалистичной анимации.

Идея «Короля Льва» в новом формате пришла в голову Фавро спустя 25 лет после выхода оригинального мультфильма. Получилось у него или нет, мы узнаем в день премьеры в РФ — 18 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Голливуде состоялась премьера «Короля Льва».