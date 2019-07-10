«Визуальная магия»: в Голливуде состоялась премьера «Короля Льва»

, 17:25 Видео 65

Зрители высоко оценили долгожданную экранизацию.

Фото : WDSSPR

В Голливуде 9 июля состоялась долгожданная премьера фильма «Король Лев». Экранизацию называют настоящим шедевром компьютерной графики. Первые зрители высоко оценили музыку, озвучку и главных героев — львов.

Мультфильм идет 118 минут, это на 30 минут дольше оригинала. А герои Муфаса, Симба, Тимон и Пумба выглядят очень реалистично.

Журналисты, побывавшие на премьере, назвали ленту «Король Лев» «визуальной магией», «уникальным визуальным опытом». Экранизацию сравнили с документальным фильмом о природе, пишет РИА Новости.

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Из положительных моментов зрители отметили, что лента покадрово повторяет оригинал без изменения. Буквальная адаптация пришлась многим по душе. Из работ актеров озвучания были отмечены Билли Айкнер (Тимон) и Сет Роген (Пумба).

В России премьера фильма «Королев Лев» состоится 18 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию при дворце.

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