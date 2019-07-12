Зеленский не увидел в разговоре с Путиным ничего плохого

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Первая беседа президентов РФ и Украины продлилась около 20 минут.

Фото : Sergei Chuzavkov / www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался по поводу состоявшегося 11 июля разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Свое мнение он озвучил в ходе встречи с матерями украинских моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, пишет News.ru.

По словам Зеленского, если он пообщается с российским коллегой, то у него «корона с головы не спадет». Он подчеркнул, что в разговоре с Путиным не видит ничего плохого, так как самое важное для него — жизни украинских моряков.

Ранее в Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского, который продлился около 20 минут. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа носила прагматичный характер.

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