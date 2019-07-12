В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

, 16:15 Видео 36

Беседа по телефону между президентами РФ и Украины длилась около 20 минут.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, /Kay Nietfeld, Пятый канал

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут. Такие подробности сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, беседа носила прагматичный характер.

«Разговор был ознакомительным, вы знаете, что до этого контактов президентов двух стран не было, — сказал он. — Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен».

Песков добавил, что Путин начал беседу со слов «здравствуйте».

По словам Пескова, политики затронули тему работы в «нормандском формате». При этом понимания о необходимости повторного диалога Путина и Зеленского на данный момент нет, уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Зеленский в четверг, 11 июля, обсудили «нормандский формат».

Читайте также

+12° Днём +17°
Ночью +12°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

16:29
«Русалка!» Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой в купальнике
16:15
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
16:02
«Береги себя!» Звезда фильма «САШАТАНЯ» перепугала поклонников — фото
15:49
В Visa прокомментировали возможный уход из России
15:38
«Серьезно?!» Потапа засмеяли из-за любовной клятвы Насте Каменских — фото
15:25
Суд арестовал раскаявшегося в коррупции замглавы ПФР Иванова до 9 сентября

Сейчас читают

«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней
«Что за поведение?!» Тарзан подглядывает за обнаженной Наташей Королевой — фото
Ксения Собчак опубликовала откровенное фото в зеленом бюстгальтере

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги