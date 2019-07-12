В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут. Такие подробности сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, беседа носила прагматичный характер.

« Разговор был ознакомительным, вы знаете, что до этого контактов президентов двух стран не было, — сказал он. — Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен ».

Песков добавил, что Путин начал беседу со слов «здравствуйте».

По словам Пескова, политики затронули тему работы в «нормандском формате». При этом понимания о необходимости повторного диалога Путина и Зеленского на данный момент нет, уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Зеленский в четверг, 11 июля, обсудили «нормандский формат».