Специалисты российского центра по поиску и выбору товаров в интернете Rate& Goods выяснили, на чем россияне никогда не будут экономить даже в условиях снижения доходов. Согласно результатам исследования, в корзинке потребителя всегда будет место для мороженого, несмотря на то, что он может экономить на остальных продуктах.

« При том, что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране », — цитируют РИА Новости генерального директора сервиса Романа Майстера.

Эксперты изучили 235 тысяч чеков 224,5 тысяч пользователей за май и июнь 2019 года. В ходе анализа удалось установить, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. При этом из них 56% балуют себя вкусным лакомством как минимум раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — приобретают десерт четыре раза в неделю, а около 4% — позволяют себе продукт за указанный период десять и более раз.

Несмотря на то, что сейчас можно связать повышение спроса на мороженое с погодой, Майстер утверждает, что любовь российских покупателей к этому десерту неизменна. Больше всего она прослеживается у женщин, которые, согласно исследованию, позволяют себе лакомство, чаще мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) назвали самые подорожавшие товары на российском рынке по итогам 2018 года.