На чем россияне никогда не станут экономить — исследование

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В российском сервисе по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods назвали продукт, спрос на который не падает, даже несмотря на снижение доходов жителей РФ.

Фото : ТАСС/Григоров Гавриил

Специалисты российского центра по поиску и выбору товаров в интернете Rate& Goods выяснили, на чем россияне никогда не будут экономить даже в условиях снижения доходов. Согласно результатам исследования, в корзинке потребителя всегда будет место для мороженого, несмотря на то, что он может экономить на остальных продуктах.

«При том, что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране», — цитируют РИА Новости генерального директора сервиса Романа Майстера.

Эксперты изучили 235 тысяч чеков 224,5 тысяч пользователей за май и июнь 2019 года. В ходе анализа удалось установить, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. При этом из них 56% балуют себя вкусным лакомством как минимум раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — приобретают десерт четыре раза в неделю, а около 4% — позволяют себе продукт за указанный период десять и более раз.

Несмотря на то, что сейчас можно связать повышение спроса на мороженое с погодой, Майстер утверждает, что любовь российских покупателей к этому десерту неизменна. Больше всего она прослеживается у женщин, которые, согласно исследованию, позволяют себе лакомство, чаще мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) назвали самые подорожавшие товары на российском рынке по итогам 2018 года.

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