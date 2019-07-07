Росстат назвал самые подорожавшие товары

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Лидерами по росту цен стали пшено, капуста и газомоторное топливо.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) назвали самые подорожавшие товары на российском рынке по итогам 2018 года, пишет News.ru.

Цены на пшено и капусту выросли больше других — на 73,6% и 72,8% соответственно. Их стоимость превысила инфляцию в 17 раз. Рост цен на крупу в Росстате объяснили сокращением посева проса в прошлом году.

Рост цен на нефть привел к заметному подорожанию газомоторного топлива — почти на 31%. Кроме того, более чем на четверть выросли цены на сахар (28,3%) и яйца (25,9%). В последнем случае ключевую роль сыграл характер рынка — зависимость пере- и недопроизводства.

Цена килограмма охлажденных и мороженых кур выросла на 20,7%. А вот гречка, помидоры и огурцы подешевели — на 15,8% и 8,2% соответственно. Среди медикаментов подорожал Валидол (10 таблеток по 60 миллиграмм) — на 23,6%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о потенциале для снижения ипотечных ставок.

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