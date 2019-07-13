Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца

Ультранационалист и бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош призвал осуществить акцию возмездия в ответ на приговор осужденному в Италии украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.
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Помимо этого, Дмитрий Ярош предложил использовать подобного рода схему в отместку за арест в России украинских моряков.
Виталий Маркив 12 июля итальянским судом был признан виновным и приговорен к 24 годам лишения свободы за смерть фоторепортера Андреа Рокелли в Донбассе в мае 2014 года.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — глава СБУ в ужасе от высадки российского десанта в Крыму.
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