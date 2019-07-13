Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца

Ультранационалист и бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош призвал осуществить акцию возмездия в ответ на приговор осужденному в Италии украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

« Давайте „упакуем“ с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают на Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях и будем долго судить. А потом наш „самый объективный“ суд вынесет им приговор о пожизненном заключении », — цитирует Дмитрия Яроша Lenta.ru.

Помимо этого, Дмитрий Ярош предложил использовать подобного рода схему в отместку за арест в России украинских моряков.

Виталий Маркив 12 июля итальянским судом был признан виновным и приговорен к 24 годам лишения свободы за смерть фоторепортера Андреа Рокелли в Донбассе в мае 2014 года.

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