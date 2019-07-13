В Восточной части полуострова Крым состоялись летно-тактические учения российских десантников, в котором приняли участие 2,5 тысячи военных.

В рамках маневров, как сообщили в Минобороны, был выполнен дисант с высоты 600 метров на площадки приземления «Охчи-Оба» и «Найманская» двумя параллельными потоками. После чего личным составом был произведен «захват» условных объектов противника и «уничтожение» незаконного военного формирования.

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Прошедшие учения российских военных привели в ужас главу Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковника Игоря Семешко. В эфире национального телеканала он выступил с жесткой критикой в адрес Минобороны Незалежной и заявил, что в случае военного противостояния с Россией Киеву нечего будет противопоставить.

«Две тысячи российских десантников седьмой тверской десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз с самолетов Ил-76 на малой высоте — 600-800 метров. <…> Как вы думаете, сколько мы будем существовать в мире? Когда мы говорим, пройтись с инициативой… Мы не говорим про главное, кто будет укреплять армию? У нас есть 50 тысяч солдат и все», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что в это же время проходили учения «Sea Breeze — 2019», в котором принимали участие корабли НАТО. Однако это не привело его к успокоению, когда в это же время он наблюдал рядом за учениям российских военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проводимых Минобороны РФ учениях в Крыму в июле 2019 года.