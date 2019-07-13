Какие грибы нужно покупать, чтобы не отравиться — советы Роспотребнадзора

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Ведомство распространило памятку для покупателей, чтобы снизить число отравлений в грибной сезон.

Фото : www.globallookpress.com /Martin Poole

Роспотребнадзор опубликовал памятку для любителей грибов. В первую очередь советы ведомства пригодятся тем, кто не является поклонником «тихой охоты», а предпочитает грибы покупать.

По словам специалистов, приобретая товар следует убедиться, что он надлежащего качества — нельзя покупать продукт в поврежденной или грязной упаковке, а также если на нем нет достаточной информации.

Ни в коем случае нельзя приобретать товар с рук, будь то свежие, сушеные грибы или консервированные заготовки из них.

В случае приобретения товара на рынке необходимо удостовериться в наличии сопроводительных документов — разрешение на торговлю грибами и заключение экспертизы.

В ведомстве также отметили, что грибы не рекомендуется употреблять детям до 14 лет и людям, у которых есть проблемы с пищеварением.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации Роспотребнадзора относительно фруктов и овощей.

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