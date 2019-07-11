Ранние фрукты и овощи опасны для здоровья. Роспотребнадзор рекомендовал покупать плоды только в сезон их созревания. В противном случае, можно отравиться содержащимися в них нитратами. Эксперты также призвали покупателей обращать особое внимание на санитарно-техническое состояние торговых точек. Овощи, фрукты и бахчевые следует приобретать только в специализированных местах продажи, а не вдоль трасс или на стихийных рынках, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями. В ведомстве также напомнили о необходимости тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой перед употреблением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вреде ранних арбузов.