Ранние фрукты и овощи опасны для здоровья — Роспотребнадзор

, 13:23 Эфирная новость 47

Ведомство рекомендует покупать плоды только в сезон их созревания.

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Фото, видео : www.globallookpress.com/ Christophe Gateau, Пятый канал

Ранние фрукты и овощи опасны для здоровья. Роспотребнадзор рекомендовал покупать плоды только в сезон их созревания. В противном случае, можно отравиться содержащимися в них нитратами. Эксперты также призвали покупателей обращать особое внимание на санитарно-техническое состояние торговых точек. Овощи, фрукты и бахчевые следует приобретать только в специализированных местах продажи, а не вдоль трасс или на стихийных рынках, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями. В ведомстве также напомнили о необходимости тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой перед употреблением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вреде ранних арбузов.

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