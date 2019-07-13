«Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура — видео

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Ракета-носитель доставит на орбиту научную обсерваторию с двумя телескопами.

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Фото, видео : roscosmos.ru, YouTube @Роскосмос ТВ

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала в субботу, 13 июля, с космодрома Байконур. Видео запуска распространил «Роскосмос».

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» — российско-германский проект по изучению Вселенной в рентгеновском диапазоне. Обсерватория, образованная в НПО имени Лавочкина, состоит из двух телескопов. Первый — eRosita — был создан Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка. Второй — ART-XC — разработан Институтом космических исследований РАН и изготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

«Спектр-РГ» предстоит перелет в так называемую рабочую точку Лагранжа L2, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Она находится в полутора миллионах километров от Земли. По расчетам «Роскосмоса», это займет три месяца. А в предстоящие четыре года обсерватория должна сделать восемь полных обзоров небесной сферы. Еще два с половиной года будут посвящены точечным наблюдениям за объектами Вселенной в зависимости от обращений мирового научного сообщества.

Изначально запуск «Протона-М» с обсерваторией планировался на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи «Спектра» его перенесли на 12 июля, а затем отложили еще на день для проверки.

В конце мая «Протон-М» вывел на орбиту самый мощный российский спутник — «Ямал-601».

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