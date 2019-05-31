Мощнейший спутник РФ выведен на орбиту — видео

, 10:51 Эфирная новость 78

В течение 15 лет «Ямал-601» будет обеспечивать высококачественную связь и скоростной интернет не только в РФ, но и в странах Европы и Азии.

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Фото, видео: Пятый канал

Утром 31 мая ракетоноситель «Протон-М» вывел на орбиту самый мощный российский спутник «Ямал-601». Старт состоялся накануне с космодрома Байконур. Запуск стал первым в 2019-м для этого носителя.

«Ямал» имеет стратегическое значение. Он будет обеспечивать устойчивую связь и скоростной интернет пользователям не только России, но и жителям Европы, Ближнего Востока и Юго-восточной Азии. Спутник заменит на орбите своего предшественника, «Ямал-202». Работать на орбите ему предстоит 15 лет.

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В этом году «Роскосмос» планирует запустить еще пять «Протонов». Ближайший старт состоится 21 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская космическая корпорация раскритиковала запрет Вашингтона на использование произведенных в РФ ракет. «Роскосмос» назвал такой ход примером недобросовестной конкуренции.

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