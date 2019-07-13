В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

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Поэт, прозаик и драматург умер в реанимации в субботу, 13 июля.

Фото, видео : Wikipedia.org

В субботу, 13 июля, не стало Виктора Сосноры. Поэт, прозаик и драматург скончался в Петербурге в возрасте 83-х лет.

Что именно стало причиной смерти члена союза писателей Санкт-Петербурга, пока неизвестно. Как сообщил в Facebook ученик литератора Вадим Лурье, поэту начало становиться хуже накануне — мужчину доставили в Мариинскую больницу и сделали срочную операцию — врачи удалили ему желчный пузырь и спайки в кишечнике. Однако состояние Сосноры продолжало ухудшаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не стало актера и режиссера Олега Дмитриева.

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В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

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