В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

В субботу, 13 июля, не стало Виктора Сосноры. Поэт, прозаик и драматург скончался в Петербурге в возрасте 83-х лет.

Что именно стало причиной смерти члена союза писателей Санкт-Петербурга, пока неизвестно. Как сообщил в Facebook ученик литератора Вадим Лурье, поэту начало становиться хуже накануне — мужчину доставили в Мариинскую больницу и сделали срочную операцию — врачи удалили ему желчный пузырь и спайки в кишечнике. Однако состояние Сосноры продолжало ухудшаться.

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