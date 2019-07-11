Актер и режиссер Олег Дмитриев ушел из жизни в Петербурге

Актер и театральный режиссер Олег Дмитриев скончался в четверг, 11 июля, в Петербурге на 50-м году жизни. О смерти артиста стало известно от директора авторского театра, где артист занимал должность художественного руководителя, сообщает телеканал «78».

Олег Дмитриев умер у себя дома. Предположительно его смерть не несет криминального характера. Отмечается, что прощание с Олегом Дмитриевым пройдет не раньше понедельника.

Олег Дмитриев родился 26 апреля 1970 года в Ленинграде. С 1990 года по настоящее время — служил актером и режиссером в Академическом Малом драматическом театре. В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности «актер драматического театра и кино, режиссер драмы».

На подмостках МДТ поставил спектакли: «Любовь дона Перлимплина», «Тень стрелка», «Привидения», «Подросток», «Синий свет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался звезда фильма «Люди в черном» Рип Торн.