Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться

В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.

В это время проводят специальные обряды, читают заговоры, которые часто сбываются. Полнолуние обладает особой энергетикой, поэтому необходимо знать, чем лучше всего заниматься в этот день, а от каких дел стоит отказаться.

Коридор затмений может изменить биоритмы в организме человека, поэтому стоит уделить внимание своему здоровью, употреблять больше полезных продуктов, овощей и фруктов. В полнолуние возможны резкие перепады настроения — эйфорию может сменить тревожность. Астрологи советуют побольше отдыхать.

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А вот чего точно не стоит делать в это время, так выяснять отношения, встречаться с недоброжелателями. Есть слишком большой риск, что маленьких конфликт перерастет в глобальную ссору. Решение важных вопросов, особенно спорных, лучше оставить до растущей Луны.

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