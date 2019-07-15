Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Астрологи назвали 10 идеальных союзов по знаку зодиака Думайте о себе как о креативном директоре своей жизни, Рыбы. Какова тема вашего фильма, и как вы планируете воплотить в жизнь свой грандиозный план? Козероги, управление капиталом — одно из ваших лучших умений. Сегодня самое подходящее время для того, чтобы поделиться своими знаниями с командой. Близнецы, сегодня вам предстоит совершить прорыв. Будьте готовы оказаться на высоте и даже прославиться!



Овен — гороскоп на сегодня, 15 июля

Овны, остерегайтесь использовать свои слова в качестве оружия, чтобы не нанести кому-либо глубокие раны. Отступление — это вариант, который всегда имеется в вашем распоряжении. Сделай глубокий вдох. Считайте в обратном порядке от 10. Еще лучше, если вы почувствуете, что гнев опутал вас, отправляйтесь на прогулку. Начните разговор, как только после того, как разберетесь с мыслями в своей голове. Сегодняшний день вам принесет просветление. Используйте этот «подарок» для принятия важных решений.

Космический совет: не используйте слова как оружие.

Телец — гороскоп на сегодня, 15 июля

Что, если вы несколько раз потерпели неудачу? Что, если вы ошиблись или не выиграли в результате сделки? Не позволяйте трудностям помешать вам поверить в свою силу и потенциал. Сегодняшний день вам дан для того, чтобы вы бросили вызов всем убеждениям, которых вы придерживались, и показать всем и себе в первую очередь, что вы непобедимы. Безусловно, есть тонкая грань между смелостью и безрассудством. Старайтесь не пересекать границу, пытаясь «все сделать правильно на этот раз».

Космический совет: бросьте себе вызов, Тельцы!

Близнецы — гороскоп на сегодня, 15 июля

Близнецы, сегодня вам предстоит совершить прорыв. Будьте готовы оказаться на высоте и даже прославиться! Знайте, что все в порядке, если вы владеете искусством действовать тактично. В то время как некоторые вещи проявляются со скоростью света, другие, кажется, занимают немного больше времени. Помните, что период беременности так же прекрасен, как и рождение. Подарите проекту, над которым вы работаете, всю любовь и заботу, которой он заслуживает.

Космический совет: полюбите то, что вы делаете.

Рак — гороскоп на сегодня, 15 июля

Ваше слово-девиз дня: производительность. Канадский специалист по развитию личности Робин Шарма говорит о правиле 90/90/1. Идея проста. На протяжении 90 дней вы должны посвящать первые 90 минут каждого дня самому важному проекту своей жизни — и больше ничему. Ваши уведомления в Facebook могут подождать, не так ли, Раки. Хороший способ оставаться сосредоточенным — это исключить раздражители и помехи. Займитесь обустройством своего собственного «дзен-пространства», которое позволит вам не только получить доступ к лучшим идеям, но и поможет воплотить их в реальность.

Космический совет: повышайте производительность игры!

Лев — гороскоп на сегодня, 15 июля

Начало часто маскируются под окончание, примите это, Львы. Вам стоит осознать, что все, что жизнь отнимает у вас — будь то дружба, длившаяся годами, или возможность карьерного роста, которая больше не приходится вам по душе — это сигнал, что стоит обратить внимание на открывающиеся перспективы. Возможно, вы на чем-то настолько сосредоточились, что не замечаете, как удача протягивает вам руку. Возможно, если вы сойдете с протоптанной дорожки на свой собственный путь, вы узнаете вкус настоящего счастья.

Космический совет: иногда черное может быть белым.

Дева — гороскоп на сегодня, 15 июля

Помедленнее. Вдох. Выдох. Уделите немного времени себе. Иногда, позволив самому себе расслабиться и заглянув в душу, нам удается все расставить на свои места и даже найти выход из сложной ситуации. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие дни, Девы? Вселенная говорит, что вам предстоит многому научиться, размышляя о прошлом. Обратите особое внимание на то, с кем вы намерены объединить усилия в своей миссии по доминированию над миром.

Космический совет: не все заслуживают вашего доверия.

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Весы — гороскоп на сегодня, 15 июля

Весы, если вы думаете, что определенная идея обречена на провал, возможно, это так. Послушайте, что говорят вам ваши инстинкты. Вы не хотите вкладывать деньги в проекты, которые истощат ваши ресурсы? Так не делайте этого, даже если ваши друзья или близкие настаивают на обратном. Попробуйте быть честными и прямыми в общении. Поступите так, как велит вам интуиция. Не идите на поводу у других людей. Прислушайтесь к себе. И нет, это не эгоистично!

Космический совет: задумайтесь, во что вы вкладываете свои деньги.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 15 июля

Будьте честны с собой, Скорпионы. Вы злоупотребляете своей силой или используете ее не по назначению? Проявите немного больше доброты и сострадания в ваших межличностных отношениях. Подумайте, как вы можете направить свою энергию для исцеления других и быть самыми аутентичными версиями себя. Помните, чем мягче вы находитесь в ваших взаимодействиях, тем легче вам будет найти золотую середину.

Космический совет: используйте данную вам силу ответственно.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 15 июля

Мудрецы говорят: «То, что чего-то никогда не было сделано, не означает, что этого нельзя сделать». Наступившая фаза вашей жизни требует от вас большой смелости. Нам необходимо поверить в свои мечты и следовать за ними всем сердцем. Поймите разницу между внезапным импульсом желания и истинной целью, Стрельцы. Чтобы продвинуться в игре, лучше продумать все аспекты.

Космический совет: ваша энергичность сделает вас непобедимыми.

Козерог — гороскоп на сегодня, 15 июля

Дело не только в зарабатывании денег, не так ли, Козероги? Речь идет о том, чтобы заставить ваши деньги работать на вас. Управление капиталом — одно из ваших лучших умений. Сегодня самое подходящее время для того, чтобы поделиться своими знаниями с близкими. Помните, что развитие проекта так же важно, как и его рождение. Космический совет: станете вы богатым или нет — зависит только от вас.

Водолей — гороскоп на сегодня, 15 июля

Черты манифесторов (один из генетических типов в так называемом дизайне человека): они знают, что едины со Вселенной, и что она работает с ними и через них, чтобы сделать их жизнь лучше. Сегодня звезды говорят вам, что установка намерений — это только первый шаг. Именно работа, которую вы делаете, меняет игру. Водолеи, каждый день используйте мантру: «я приближаюсь к своим целям». Пусть эти мысли напомнят вам о том, что нет ничего невозможного.

Космический совет: Вселенная на вашей стороне, Водолеи!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 15 июля

Думайте о себе как о креативном директоре своей жизни, Рыбы. Какова тема вашего фильма, и как вы планируете воплотить в жизнь свой грандиозный план? Почему мечтатели получают плохую репутацию, учитывая, что все начинается с мечты? Помните, люди — ваш самый большой ресурс в путешествии к величию. Берегите свой талант. Заставьте людей почувствовать, что их видят и слышат. Помните, что всегда есть чему учиться, даже если вы уже давно работаете в своей области. Оставайся скромным, Рыбы. Вы можете наткнуться на жемчужины мудрости от тех, кто имеет меньше опыта, чем вы.

Космический совет: все начинается с мечты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 15 по 21 июля.