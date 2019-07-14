Красные труселя: Зеленский устроил заплыв в море с жителями Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает удивлять нестандартными подходами в общении с населением своей страны. Не успели все отойти от забега в фонтане, как на официальной странице главы государства в Facebook появилось видео, на котором он вместе с сотрудниками администрации прибыл на пляж Одессы, чтобы вначале рабочего дня «лично проинспектировать температуру воды в Черном море».

Для утренних процедур Зеленский выбрал яркие плавки красного цвета, что не могло не раззодорить пользователей сети. Также все обратили внимание на охранников президента, которые неизменно следуют за ним, даже в как оказалось холодную воду Черного моря.

«Красные труселя!»;

«Твое лицо, когда ты — охранник президента — максимально подкачался к лету, а обсуждать на фото все равно будут Андрея Богдана, которого нет»;

«Там то одно приличное и было, что подкачанный к лету бодигарт», — шутят пользователи.

Facebook @Kirill Timoshenko

Однако некоторых задел тот факт, что глава государства общается со всеми на русском языке.

«А на каком языке они общаются? Это где-то в Сочи?» — интересуется пользователь сети на украинском.

Но тут же получает ответ от одесситов на чистом русском — «Нет дорогая, это у нас в Одессе!!!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о забеге Зеленского с охранниками через мариупольский фонтан.