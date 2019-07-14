Красные труселя: Зеленский устроил заплыв в море с жителями Одессы

, 2:34 201

Президент Украины вместе с сотрудниками администрации решил лично проинспектировать температуру воды в Черном море.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Анна Марченко, Facebook @president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает удивлять нестандартными подходами в общении с населением своей страны. Не успели все отойти от забега в фонтане, как на официальной странице главы государства в Facebook появилось видео, на котором он вместе с сотрудниками администрации прибыл на пляж Одессы, чтобы вначале рабочего дня «лично проинспектировать температуру воды в Черном море».

Для утренних процедур Зеленский выбрал яркие плавки красного цвета, что не могло не раззодорить пользователей сети. Также все обратили внимание на охранников президента, которые неизменно следуют за ним, даже в как оказалось холодную воду Черного моря.

«Красные труселя!»;

«Твое лицо, когда ты — охранник президента — максимально подкачался к лету, а обсуждать на фото все равно будут Андрея Богдана, которого нет»;

«Там то одно приличное и было, что подкачанный к лету бодигарт», — шутят пользователи.

Facebook @Kirill Timoshenko

Однако некоторых задел тот факт, что глава государства общается со всеми на русском языке.

«А на каком языке они общаются? Это где-то в Сочи?» — интересуется пользователь сети на украинском.

Но тут же получает ответ от одесситов на чистом русском — «Нет дорогая, это у нас в Одессе!!!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о забеге Зеленского с охранниками через мариупольский фонтан.

Читайте также

+11° Днём +20°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

3:41
«Обе прекрасны»: Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
3:16
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
2:58
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!
2:34
Красные труселя: Зеленский устроил заплыв в море с жителями Одессы
2:04
«Прекрасный растрепыш»: Константин Меладзе показал домашнюю Веру Брежневу
1:41
Обиделись: США накажут Турцию за покупку С-400

Сейчас читают

«Львица в деле»: Анна Плетнева взбудоражила поклонников постельной сценой
«Адские диеты!» Кристина Асмус раскрыла секрет своей худобы — фото
Погибла 35-летняя британская звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги