Видео: Как Зеленский «подурачился» в мариупольском фонтане

Ничто человеческое президенту Украины не чуждо, и он, решив, вероятно, освежиться в жаркий день в Мариуполе, пробежался сквозь фонтан, пишет «Экономика сегодня».

На кадрах видно, что политик преодолел препятствие в виде бьющих из-под земли струй воды, а его телохранители проследовали за ним.

Также примеру президента последовала детвора и некоторые взрослые горожане.

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Зеленский прибыл в Мариуполь для встречи с представителями малого и среднего бизнеса и заявил, что готовит «реформаторские законопроекты». В частности, он пообещал, что в ближайшее время в Донбасс пойдут иностранные инвестиции. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что подобные заявления украинского лидера всего лишь «слова, слова, слова».