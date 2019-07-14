Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад. Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на 64,5% превышает его реальную стоимость.
Авторы материала отметили, что в Соединенных Штатах цена на бигмак составляет 5,74 доллара, а в России — 130 рублей или чуть выше двух долларов.
Стоит отметить, что в данный момент цена бигмака в сети ресторанов быстрого питания отличается от указанных в материале издания — 135 рублей.
По данным The Economist, ближе всего по отношению к американской валюте имеют курс шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рубль резко вырос после выступления главы ФРС США.