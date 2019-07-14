Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

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По данным издания Economist, ближе всего по отношению к доллару имеют курс шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Demian Stringer

Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад. Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на 64,5% превышает его реальную стоимость.

Авторы материала отметили, что в Соединенных Штатах цена на бигмак составляет 5,74 доллара, а в России — 130 рублей или чуть выше двух долларов.

Стоит отметить, что в данный момент цена бигмака в сети ресторанов быстрого питания отличается от указанных в материале издания — 135 рублей.

По данным The Economist, ближе всего по отношению к американской валюте имеют курс шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Индекс бигмака — основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов — Прим.ред.), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый повсеместно. Такие исследования журнал The Economist ведет с 1986 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рубль резко вырос после выступления главы ФРС США.

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