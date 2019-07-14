«А замуж то как хочется!»: Соцсети застыдили Бузову за непристойности

Пользователи соцсетей застыдили Ольгу Бузову, опубликовавшую в своем Instagram видео очередного сексуального танца, который она исполняет на лужайке в ярко-розовом боди, старательно виляя оголенным задом.

«Королева танцпола бежит к вам», — подписала ролик певица.

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И, как отмечает Утро.ру, оказалось, что такая навязчивая демонстрация прелестей Бузовой порядком надоела уже даже ее верным фанатам. Они считают, что 33-летняя певица ведет себя не по возрасту. Некоторые видят в ее поведении отчаянную попытку завлечь наконец мужчину, а кто-то даже обиделся на такие вульгарные приветствия, обращенные к подписчикам.

«Королева фонограмм, с несуразными деревянными кривляньями»;

«По каждому посту видно, что просто нет мужика и торгует телом»;

«Чувствую, закончит как Волочкова»;

«100%, только намного раньше»;

«Позор, взрослая тетка и так себя ведет!!!!! ФУУУ»;

«И, как всегда, вид сзади. Свои люди, наверное, уже привыкли к таким приветствиям?»

«И так все ясно, проблема с мужским полом! А замуж то как хочется!», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жарких танцах Ольги Бузовой на столе в одном из ресторанов на Лазурном берегу Франции.