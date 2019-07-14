Астрологи назвали 10 идеальных союзов по знаку зодиака

При выборе своей второй половинки многие ориентируются на совместимость по гороскопу. Поэтому астрологи назвали десять самых удачных сочетаний знаков зодиака, которые наверняка приведут к крепкому и счастливому браку.

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Одним из первых специалисты предсказательных практик называют союз Водолея и Весов. В такой паре стороны имеют общие, зачастую нестандартные увлечения, которые станут вечным источником совместных эмоций и тем для разговоров.

Хорошо вместе будет Львам и Стрельцам. В их случае свою роль тоже сыграют увлечения, но акцент будет сделан на их противоположности — это позволит влюбленным иметь свою «частную территорию» и проводить время порознь, что положительно скажется на эмоциональной составляющей времени, проведенного вместе.

www.globallookpress.com /Chris Robbins

По мнению астрологов, Раки и Рыбы тоже прекрасно подходят друг другу и живут, что называется, «душа в душу». Не менее гармоничными буду отношения у Раков со Скорпионами.

Счастливой будет семейная жизнь Водолеев и Близнецов. Также Водолеи будут счастливы и с Овнами. А вот Овны могут построить крепкую семью не только с Водолеями, но и со Стрельцами — однако этот вариант больше подходит для тех, кто предпочитает бурные и эмоционально насыщенные отношения.

www.globallookpress.com /chromorange

Страстными будут и отношения Тельца и Козерога — надежность этого союза будет строиться именно на эмоциональной привязанности. Отношения с Раками для представителей этого знака тоже будут благоприятны — спокойствие водной стихии несколько усмирит нрав Тельцов. Успешным будет брак с Девами и Водолеями.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля.