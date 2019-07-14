Астрологи назвали 10 идеальных союзов по знаку зодиака

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Семейная жизнь этих пар гарантированно будет счастливой и гармоничной.

Фото : www.globallookpress.com /Dirk Pagels

При выборе своей второй половинки многие ориентируются на совместимость по гороскопу. Поэтому астрологи назвали десять самых удачных сочетаний знаков зодиака, которые наверняка приведут к крепкому и счастливому браку.

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Одним из первых специалисты предсказательных практик называют союз Водолея и Весов. В такой паре стороны имеют общие, зачастую нестандартные увлечения, которые станут вечным источником совместных эмоций и тем для разговоров.

Хорошо вместе будет Львам и Стрельцам. В их случае свою роль тоже сыграют увлечения, но акцент будет сделан на их противоположности — это позволит влюбленным иметь свою «частную территорию» и проводить время порознь, что положительно скажется на эмоциональной составляющей времени, проведенного вместе.

www.globallookpress.com /Chris Robbins

По мнению астрологов, Раки и Рыбы тоже прекрасно подходят друг другу и живут, что называется, «душа в душу». Не менее гармоничными буду отношения у Раков со Скорпионами.

Счастливой будет семейная жизнь Водолеев и Близнецов. Также Водолеи будут счастливы и с Овнами. А вот Овны могут построить крепкую семью не только с Водолеями, но и со Стрельцами — однако этот вариант больше подходит для тех, кто предпочитает бурные и эмоционально насыщенные отношения.

www.globallookpress.com /chromorange

Страстными будут и отношения Тельца и Козерога — надежность этого союза будет строиться именно на эмоциональной привязанности. Отношения с Раками для представителей этого знака тоже будут благоприятны — спокойствие водной стихии несколько усмирит нрав Тельцов. Успешным будет брак с Девами и Водолеями.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля.

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