Умерла бард и писательница Елена Касьян

Не стало барда и писательницы Елены Касьян. Женщина ушла из жизни рано утром в воскресенье, 14 июля.

Информация о смерти Касьян появилась на ее странице в Instagram. Авторы траурного сообщения отметили, что почитатели творчества барда подарили ей еще шесть лет жизни — Елена боролась с раком молочной железы.

«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла», — говорится в публикации.

13 июля в своем блоге в ЖЖ Елена опубликовала последнюю запись.

«Дорогие мои, на сегодняшний день ситуация не только не улучшилась, но ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой… Не знаю, сколь она длинна. Не надо советов, рецептов и т. д. Практически не хожу уже. Завтра привезут пластыри с опиатами.

Начала отниматься правая рука. Точно так же было, когда начинал расти метастаз в головном мозге. Я не транспортабельна, значит, гамма-нож мне недоступен (учитывая анализы и состояние, тем более). Несколько раз в неделю приходит знакомый священник, исповедует и причащает. Я очень вас всех люблю, очень вам всем благодарна. Все еще с вами», — написала писательница.

Елена Касьян — автор и исполнитель бардовских песен, поэтесса и писательница. Касьян написала две детские книги и выпустила три поэтических сборника — «До востребования» (2010), «Отправлено тчк» (2013) и «Fragile» (2016). Также Елена опубликовала несколько сборников короткой прозы.

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