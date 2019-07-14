Опасный радиоактивный объект найден под Чернобылем спустя 33 года после аварии

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружен корпус грузовика ЗИЛ, который представляет крайнюю радиоактивную опасность для людей. Фотография с перевернутым автомобилем размещена в Facebook заповедника.

« Опасные находки на территории заповедника », — говорится в подписи к снимку.

Facebook @zapovidnyk2018

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Чернобыль, а также подписал указ о присвоении зоне отчуждения статуса открытой зоны, что снимает с нее ряд ограничений на посещение туристами, учеными, экологами и другими желающими.

Что характерно, в официальном видеоролике, снятом во время этой поездки, многие зрители разглядели монтаж — прогулка главы государства якобы по зоне отчуждения в черно-белых тонах была соединена с цветными кадрами его визита в Киевскую область.

YouTube @Зе! Президент

Авария произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС, радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров территории Белоруссии, Украины и России. После ЧП территория, наиболее пострадавшая от радиоактивного загрязнения радиусом 30 километров от станции — зона отчуждения — предназначалась для срочной эвакуации людей и была под строгим контролем, находиться в ней было запрещено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский намерен превратить Чернобыль в «туристический магнит».