Эрдоган: НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страны-члены НАТО должны быть довольны поставками С-400 в республику, и какой эффект это окажет на альянс.
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Он также назвал сделку с Россией о поставках ЗРК важнейшим соглашением в современной истории страны, и подчеркнул, что покупая это российское вооружение Анкара не готовится к войне, а лишь стремится улучшить оборонительные возможности.
Эрдоган также выразил надежду, что процесс поставок С-400 в Турцию может завершиться к апрелю 2020 года.
При этом президент упомянул и поставки в республику американских истребителей пятого поколения F-35, так как ранее Вашингтон угрожал разорвать соглашение с Анкарой как раз из-за российских ЗРК.
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Поставки С-400 на авиабазу Мюртед под Анкарой начались 12 июля. 5-tv.ru приводил мнение немецкого политолога Томаса Егера, который считает поставку С-400 Турции огромной победой президента РФ Владимира Путина.