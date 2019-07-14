Эрдоган: НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией С-400

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Президент республики назвал сделку с Россией по поставкам ЗРК важнейшим соглашением в современной истории страны.

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Фото, видео : Министерство обороны РФ, ТАСС /Невар Виталий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страны-члены НАТО должны быть довольны поставками С-400 в республику, и какой эффект это окажет на альянс.

«Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Она должна быть счастлива от этого. Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы. И если такая обязательная страна как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он также назвал сделку с Россией о поставках ЗРК важнейшим соглашением в современной истории страны, и подчеркнул, что покупая это российское вооружение Анкара не готовится к войне, а лишь стремится улучшить оборонительные возможности.

Эрдоган также выразил надежду, что процесс поставок С-400 в Турцию может завершиться к апрелю 2020 года.

При этом президент упомянул и поставки в республику американских истребителей пятого поколения F-35, так как ранее Вашингтон угрожал разорвать соглашение с Анкарой как раз из-за российских ЗРК.

«С-400 — это одна тема, F-35 — совершенно другая. Мы к настоящему моменту заплатили 1,4 миллиарда долларов за F-35», — напомнил Эрдоган, добавив, что в случае уклонения США от обязательств, им придется вернуть Турции деньги.

Поставки С-400 на авиабазу Мюртед под Анкарой начались 12 июля. 5-tv.ru приводил мнение немецкого политолога Томаса Егера, который считает поставку С-400 Турции огромной победой президента РФ Владимира Путина.

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