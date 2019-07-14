Немецкий политолог считает поставку С-400 Турции огромной победой Путина

Немецкий политолог Томас Егер накануне в субботу, 13 июля, выпустил в журнале Focus Online аналитическую статью, в которой откровенно назвал поставку первых комплексов российских ЗРК С-400 огромной победой президента РФ Владимира Путина.

Эксперт считает, что США допустили в данной ситуации огромную ошибку. Мало того, что их система Patriot очень дорогая, так они еще панически боятся утечки технологий. Поэтому Анкара, которая всегда стремилась к покупке систем ПРО выбрала в итоге российский.

Егер не исключил, что Турция на фоне обострения отношений с США может даже выйти из состава НАТО, что станет «горькой геополитической потерей» для альянса. Произойдет это или нет — полностью зависит от США и от того, кого Эрдоган в итоге выберет в качестве потенциального партнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что агентство Bloomberg анонсировала введением со стороны США санкций против Турции к концу следующей недели.