США временно выводят из-под санкций поставки российского дизеля

Министерство финансов США временно вывело из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Об этом сообщает ТАСС.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал о соглашении с Москвой по экспорту российского дизельного топлива. По его словам, на первом этапе Россия должна направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива.

В течение ноября планируется поставить еще 500 тысяч тонн дизельного топлива. После этого объем должен увеличиться еще на 1 миллион тонн.

Трамп также заявил, что в течение короткого периода совокупные поставки российского дизельного топлива могут достичь 3 миллионов тонн.

О достигнутых договоренностях американский президент сообщил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как успешный.

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