Дебютант РПЛ «Тамбов» уступил «Зениту» в Петербурге

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Действующий чемпион России по футболу выиграл у новичка Российской Премьер-лиги со счетом 2:1.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, Instagram @alexey.bobov, @olga_zzenkovich, @rostislav.starikov

Первый для Петербурга матч российского чемпионата ознаменовался победой «Зенита» над дебютантом РПЛ ФК «Тамбов».

Счет в матче после перерыва открыли хозяева поля. На 46-й минуте с передачи Юрия Жиркова отличился Александр Ерохин. Через две минуты второй мяч в ворота соперников отправил Артем Дзюба, которому ассистировал Себастьян Дриусси.

За двадцать минут до конца матча нигерийский полузащитник «Тамбова» Олабиран Муйва сократил отставание «Волков», однако на большее гостей не хватило. Финальный свисток арбитра Алексея Еськова зафиксировал победу действующего чемпиона России — 2:1.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оригинальной премии, которую спортивные журналисты вручили Артему Дзюбе.

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