Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона в мужском одиночном разряде, сообщает ТАСС. Матч прошел в Лондоне в воскресенье, 14 июля. В результате 37-летний спортсмен стал пятикратным победителем турнира.

Игра между Джоковичем и Федерером продолжалась почти пять часов и завершилась со счетом (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12). Впервые в истории турнира в решающем матче был сыгран тай-брейк в последней партии. Финал Уимблдона стал 48 по счету встречей этих двух игроков на корте, из которых Новак Джокович одержал верх в 26-й раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона.