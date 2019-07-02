Видео: Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Итоги первого круга Уимблдонского турнира специалисты уже назвали сенсацией. Впервые за 28 лет, победу одержала теннисистка, которой еще не исполнилось и шестнадцати лет. Более того, Корри Гауф одолела не кого-нибудь, а пятикратную чемпионку турнира Винус Уильямс. Поединок продолжался один час и двадцать одну минуту. Решающий момент раунда трибуны встретили ликованием. Юная спортсменка не смогла сдержать слез радости.

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