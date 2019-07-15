В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата

Криминальный авторитет Олег Шишканов, более известный как «вор в законе» «Шишкан», задержан в Подмосковье. Мужчину подозревают в убийстве депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее членов семьи.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России во взаимодействии с ГУУР МВД России и ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый „вор в законе“ Олег Шишканов (Шишкан). По данным следствия он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Олега Шишканова проверяют на причастность к другим преступлениям.

Депутат Татьяна Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора компании «Племзавод Раменское», а также ее супруг, младший сын и сестра пропали в феврале 2012 года. Криминалисты и следователи обнаружили в доме многочисленные следы крови. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие не исключало, что причиной преступления могла стать служебная или предпринимательская деятельность женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России впервые задержали «вора в законе» по статье о лидерстве в ОПГ.