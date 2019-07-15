В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата

, 12:44 137

В настоящий момент подозреваемого Олега Шишканова проверяют на причастность к другим преступлениям.

Фото : www.globallookpress.com

Криминальный авторитет Олег Шишканов, более известный как «вор в законе» «Шишкан», задержан в Подмосковье. Мужчину подозревают в убийстве депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее членов семьи.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России во взаимодействии с ГУУР МВД России и ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый „вор в законе“ Олег Шишканов (Шишкан). По данным следствия он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Олега Шишканова проверяют на причастность к другим преступлениям.

Депутат Татьяна Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора компании «Племзавод Раменское», а также ее супруг, младший сын и сестра пропали в феврале 2012 года. Криминалисты и следователи обнаружили в доме многочисленные следы крови. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие не исключало, что причиной преступления могла стать служебная или предпринимательская деятельность женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России впервые задержали «вора в законе» по статье о лидерстве в ОПГ.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

12:59
Один ликвидирован, двое задержаны: ФСБ провела спецоперацию в Ростовской области
12:54
Фестиваль средневековой культуры прошел в Петербурге
12:44
В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата
12:36
Лукашенко принял приглашение Зеленского к участию в форуме регионов
12:28
Сколько денег можно будет снять с карты в кассе магазина
12:20
Видео: Пассажиры Boeing 737 испытали шок — на взлете в двигатель попала птица

Сейчас читают

Резо Гигинеишвили женится в третий раз — фото
«Милота зашкаливает»: фото Хабенского с подросшей дочкой умилило фанатов
Бывшая «Ранетка» закрутила роман после скандального развода — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги