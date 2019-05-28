В России впервые задержали «вора в законе» по статье о лидерстве в ОПГ — видео

, 18:45 Видео 48

Задержанный свою причастность к криминальной иерархии отрицает.

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Фото, видео: YouTube / Томская полиция, Известия/ Павел Бедняков

Первое задержание по новой статье о лидерстве в преступном сообществе произошло в Томске, сообщает ФАН. Томская полиция опубликовала на своем YouTube-канале видео с задержанием. Что характерно, задержанный правоохранителями человек отказывается назвать свое «криминальное имя» и отрицает свою причастность к преступной иерархии.

Также полицейскими были изъяты документы, носители информации и прочие вещи, важные для расследования. Кировский районный суд города Томска избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе расследования установлено, что житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус „вора в законе“ и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимал высшее положение в преступной иерархии региона», — значится в подписи к видео с задержанием.

Закон, ужесточающий наказание для так называемых «криминальных авторитетов» и вводящий в УК РФ новую статью был подписан Владимиром Путиным в апреле 2019 года. По новой статье лидер преступного сообщества может получить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что криминальный авторитет Таро освободился из колонии и сразу был арестован.

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