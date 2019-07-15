В Амурском лимане терпит бедствие яхта

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На борту судна, которое получило пробоину и село на мель, может находиться десять человек.

Фото : ТАСС / Юрий Смитюк

В Амурском лимане терпит бедствие яхта с десятью людьми на борту. Судно получило пробоину и село на мель. Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спасательные службы.

ЧП произошло в северной части лимана, недалеко от Николаевска-на-Амуре. Сейчас к месту бедствия направляются спасательные суда.

Амурский лиман – это северная часть Татарского пролива между материковой Азией и островом Сахалин, соединяющего Охотское море с Японским. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крушении прогулочного катамарана в Черном море, в результате которого погибли две женщины. На старом судне находились 50 человек, вместо положенных 12.

 

  

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