СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения катамарана в Черном море

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В результате опрокидывания прогулочного судна в ста метрах от береговой линии в поселке Джубга погибли два человека.

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Фото, видео : СК РФ

Региональный следственный комитет РФ после предварительного изучения обстоятельств крушения катамарана в пятницу, 5 июля, в Черном море возбудил уголовное дело по статье — ненадлежайщее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

«По версии следствия, 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около ста метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее двух человек. Информации о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется», — заявили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжают работать следственная группа под руговодством первого заместителя управления регионального СК.

В МВД по Краснодарскому краю добавили, что капитан судна объявлен в розыск. Владелец — задержан.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с директором пляжа Джубга, где произошла трагедия. Мужчина рассказал, что катер был перегружен — из 12 возможных человек на борту находилось 44.

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