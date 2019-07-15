В Турцию прибыл восьмой и девятый самолеты с С-400

, 18:46 Эфирная новость 22

Они доставили новые компоненты четырех установок стоимостью около 2,5 миллиардов долларов.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Историческая сделка и важнейшее для государства соглашение — так охарактеризовал Рэджеп Эрдоган закупку Турцией российских зенитных комплексов С-400.

В понедельник утром, 15 июля, восьмой и девятый военно-транспортные самолеты приземлились на авиабазе под Анкарой. Они доставили новые компоненты четырех установок. Их стоимость — примерно 2,5 миллиарда долларов.

В НАТО оценили сделку крайне негативно. В администрации президента США определились с набором санкций против Турции. Правда, каким именно будет наказание — пока не сообщается. Всего известно о трех возможных вариантах мер воздействия.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, какой из них выберет Дональд Трамп, станет известно в конце этой недели.

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