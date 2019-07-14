Обиделись: США накажут Турцию за покупку С-400

Правительство США намерено уже на следующей неделе ввести санкции в отношении Турции после поставок российских комплексов ПВО С-400. Об этом заявило в субботу, 13 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, сделано это будет после годовщины неудавшегося госпереворота 2016 года, когда в ночь с 15 на 16 июля была совершена попытка свергнуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Для американце важно переждать эту дату, чтобы в очередной раз подчеркнуть свою непричастность к этому событию и избежать спекуляций.

Издание сообщает, что администрация Трампа уже определилась со списком ограничительных мер в отношении Анкары и даже разработали три варианта с разной степенью жесткости. Теперь осталось дождаться одобрения американского президента. Больших деталей пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в минувшую пятницу. После чего исполняющий обязанности главы Пентагона и министр обороны Турции обсудили ситуацию по телефону и даже была достигнута договоренность о том, что американская делегация на следующей неделе прибудет в Турцию для обсуждения создания зоны безопасности в Сирии.