Глава подразделения «Альфа» Валерий Канакин ушел с поста

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Соответствующие документы были подписаны Владимиром Путиным еще в мае 2019 года.

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Фото, видео : specnaz.ru, Matteo Trevisan / www.globallookpress.com, ТАСС / Андрей Югов, Вадим Савицкий, © РИА Новости / Евгений Биятов

Руководитель подразделения «Альфа» ФСБ генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку. Об этом стало известно в понедельник, 15 июля.

Как сообщил ТАСС почетный президент Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, документы об увольнении Канакина были подписаны еще в мае и никак не связаны со скандальной историей о задержании возглавляемого им подразделения в начале лета. В конце марта офицер был выбран руководителем ветеранской ассоциации подразделения.

На должности руководителя подразделения «Альфа» Валерий Канакин находился с 2014 года. Генерал-майор служил в «Альфе» 1984 года — в подразделение он пришел в возрасте 23 лет. Принимал личное участие в освобождении заложников во время теракта на Дубровке и в школе Беслана, удостоен звания Героя России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в отставку подал замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский.

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