Фото: Мэрилин Керро показала округлившийся животик в Instagram

Звезда популярного шоу Мерилин Керро опубликовала в своем микроблоге в Instagram фото, на котором первый сын Кайус нежно обнимает округлившийся животик молодой матери.

«Кайус очень рад стать старшим братом. Моя любовь, вся моя жизнь — это мои дети», — подписала Мэрилин под публикацией.

Instagram @devilmarylinkerro

Поклонники поздравляют Керро с предстоящим пополнением в семье. Фотография набрала чуть ли не рекордное количество лайков — более четырех тысяч.

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Это вторая беременность эстонского экстрасенса. Летом прошлого года у нее родился первый сын. Тогда Мэрилин Керро призналась, что Кайус сильно изменил ее жизнь.

«В тот момент, когда ребенок рождается, рождается также и мать. Она никогда не существовала раньше. Женщина существовала, а мать никогда. Теперь я могу называть себя матерью, это была моя мечта в течение многих лет», — сообщила Керро под фотографией первенца.

Instagram @devilmarylinkerro

На шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро встречалась с медиумом Александром Шепсом. После проекта пара жила вместе и дело шло к свадьбе. Однако летом 2017-го девушка объявила о разрыве отношений. Сейчас она больше года счастлива в браке с норвежским плотником Марком Александром Хансена.

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