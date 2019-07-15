Роман режиссера Резо Гигинеишвили и бизнесвумен Надежды Оболенцевой стал одной из самых обсуждаемых тем 2018 года. После того, как знаменитости появились вместе на красной дорожке фестиваля «Кинотавр», у поклонников не осталось сомнений в том, что у звезд вспыхнули чувства друг к другу. Некоторые сочли, что романтические отношения Гигинеишвили и Оболенцевой зародились еще раньше и якобы послужили причиной для того, чтобы режиссер расстался своей бывшей супругой Надеждой Михалковой, а бизнесвумен — с миллионером Айратом Исхаковым. Оболенцеву даже называли разлучницей, однако кинодеятель утверждал, что в его семье давно назрел конфликт.

Так или иначе, сейчас режиссер счастлив со своей новой возлюбленной. Они вместе путешествуют, делятся нежными снимками на своих страницах в соцсетях и не скрывают отношения от публики. Знаменитости с завидной регулярностью выходят вместе в свет, публично признаются в любви друг другу и не боятся давать откровенные интервью, в которых обсуждают свой союз.

Резо Гигинеишвили женится в третий раз — фото

Фанаты давно ждали, когда отношения Гигинеишвили и Оболенцевой перейдут на новый уровень и, наконец, дождались. Стало известно о скорой свадьбе знаменитостей, которая должна состояться в Москве. Предстоящее событие стало большой радостью как для самой пары, так и для ее поклонников. Режиссер не раз признавался, что нашел в лице своей спутницы не просто даму сердцу, а соратника и друга, который может в нужный момент вдохновить, придать силы и мотивировать на дальнейшую работу.

Пока кинодеятель снимает фильмы, его избранница не сидит на месте. После того, как девушка закончила факультет искусствоведения МГУ, она стала автором в глянцевом журнале, блогером и основательницей закрытого интеллектуального клуба «418». Кроме того, она сумела сама пробиться в светское общество: познакомилась со Светланой Бондарчук и начала мелькать на звездных мероприятиях. Сейчас Надежда — лицо многих популярных брендов. Она занимается бизнесом и участвует в проектах своего возлюбленного.

Instagram @nadineobolentseva

В интервью для издания «ОК» Гигинеишвили признался, что посмотрел на Оболенцеву по-новому только во время совместной работы. Впервые звезды встретились в эфире программы на федеральном канале еще в 2000 году, однако осознали, что видят друг в друге больше, чем просто коллег, только в процессе творческой деятельности. Режиссер был по-настоящему впечатлен работой своей напарницы и решил, что нашел в этой красивой брюнетке именно то, что искал.

« В Грузии говорят: „Горы как рентген“. Когда ты идешь с кем-то в горы, то в определенных условиях этот человек раскрывается иначе. Ты можешь его знать годами, в городских условиях: „привет-привет“, — а тут все по-другому. Вот этими „горами“ для нас с Надей стали съемки „Трезвого водителя“. Надежда смогла познать все прелести фильмопроизводства: снимать нам нужно было быстро, а это значит — напряженно. Надя открылась для меня — как соратник, как друг, как боец », — рассказал Резо.

Она придала ему уверенность в себе и дала стимул развиваться. В обществе такой интеллектуально развитой подруги кинодеятель узнал многое о мире и посмотрел на него другими глазами.

« Так вот, в Париже, прогуливаясь с Надей и Лашей, я вдруг обнаружил, что остался позади, выключенным из общения, потому что Надя начала вспоминать какие-то книги, о которых я и знать не знал. Я даже забыл про достопримечательности Парижа, а Лаша еще поворачивается ко мне и говорит: „Слушай, старик, а как это так, я думал, что такие очаровательные девушки, они…“, — это определенное клише восприятия красивых девушек », — вспомнил режиссер.

Сейчас Гигинеишвили и Оболенцева готовятся к свадьбе. Однако фанаты уже гадают, как долго продлятся их отношения., ведь и режиссер, и бизнесвумен уже связывали себя узами брака. Надежда была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым. А кинодеятель был женат на певице Анастасии Кочетковой и актрисе Надежде Михалковой.

Впрочем, и Гигинеишвили, и Оболенцева утверждают, что встретили настоящую любовь, которую не смогут разрушить годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Резо Гигинеишвили опубликовала снимок со вторым ребенком. Анастасия Кочеткова порадовала подписчиков своего микроблога, приоткрыв занавес новой семейной жизни.