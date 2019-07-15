Меркель устроила фитнес-шоу на праздновании Дня взятия Бастилии

, 17:52 Видео 76

Канцлер Грмании прошла по Парижу около полумили, чтобы развеять слухи о своей болезни, возникшие после трех приступов дрожи на публике.

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Фото, видео : Reuters

Ангела Меркель использовала празднование Дня взятия Бастилии во Франции, чтобы продемонстрировать, что находится в прекрасной форме, несмотря на три приступа неизвестной болезни, которые случились у нее в течение нескольких недель на публике.

Как пишет BNN Bloomberg, после двухчасового военного парада в Париже, во время которого канцлер Германии попеременно сидела и стояла на трибуне вместе с лидерами других государств, Меркель прошла с Эммануэлем Макроном по площади, чтобы поприветствовать ветеранов, десять минут шла пешком до немецкого посольства при температуре 20 градусов, а потом стоя пообщалась с журналистами.

Однако пресса обратила внимание на сильную одышку, когда политик отвечала на вопросы журналистов. Опасения развеял пресс-секретарь правительства Германии Штеффан Зайберт.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы вовремя выйти к ожидающим ее журналистам, а затем немедленно начала говорить. Здесь нет ничего особенного, и, конечно, нет оснований для спекуляций», — цитирует его немецкий интернет-портал RP-online

В среду, 17 июля Ангеле Меркель исполнится 65 лет и в связи с этим все чаще звучит вопрос: хватит ли политику здоровья, чтобы доработать до конца четвертый срок на посту главы правительства, завершающийся в 2021 году? Сама Меркель утверждает, что беспокоиться не о чем.

Впрочем, обнародованные на днях результаты опроса показали: почти 60 процентов немцев считает, что здоровье канцлера Германии — ее частное дело.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, стало известно, что бормотала Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи, случившегося во время встречи с премьер-министром Финляндии.

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