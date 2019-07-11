Стало известно, что Меркель шептала во время третьего приступа дрожи

Физиогномист Джудит Хартер смогла разобрать, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время своего третьего публичного приступа дрожи, произошедшего в ходе очередного протокольного мероприятия, на этот раз с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

На кадрах видно, что канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу. Эксперт прочла по губам Меркель, что та повторяла фразу: « Я справлюсь» («Ich schaffe das» — прим.ред.) .

Другой немецкий физиогномист Бернхард Осен считает, что Меркель затрясло из-за страха как раз испытать этот приступ на публике вновь.

«Дрожь на публике, когда весь мир смотрит на тебя, — это крайне неприятная ситуация. Любой человек хотел бы избежать такого любой ценой. Но чем больше вы стараетесь этого не допустить, тем больше вероятность, что это случится», — приводит его слова express.co.uk.

Специалист посоветовал для минимизации таких ситуаций проводить специальные расслабляющие практики.

После приступа канцлер Германии заверила журналистов, что общественности «не о чем беспокоиться». Тем не менее оставаться равнодушными по поводу состояния ее здоровья не так-то просто. В июне ее неожиданно начало трясти во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Потом она объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания. Однако уже через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В итоге протокол мероприятий был изменен и во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, канцлер слушала национальный гимн сидя.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Меркель в третий раз затрясло на публике.