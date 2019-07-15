Сын уральского депутата насмерть сбил двух человек

Сын депутата районного совета насмерть сбил двух человек на объездной дороге в селе Кунашак, пишет URA.RU.

Авария с пешеходами произошла 15 июля в Челябинской области. По данным ГИБДД, водитель автомобиля пытался избежать столкновения с собакой, не справился с управлением и совершил наезд на супружескую пару на обочине дороги.

По данным агентства, за рулем машины был сын депутата Кунашакского райсобрания Ильфата Имангулова по имени Руслан. Погибшие — бывший водитель главы района и его жена. По предварительной информации, автомобиль Имангулова двигался со скоростью 200 километров в час.

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