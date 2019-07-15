Сын уральского депутата насмерть сбил двух человек

, 18:54 30

15 июля в Челябинской области под колесами автомобиля погибли супруги.

Фото : Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Сын депутата районного совета насмерть сбил двух человек на объездной дороге в селе Кунашак, пишет URA.RU.

Авария с пешеходами произошла 15 июля в Челябинской области. По данным ГИБДД, водитель автомобиля пытался избежать столкновения с собакой, не справился с управлением и совершил наезд на супружескую пару на обочине дороги.

По данным агентства, за рулем машины был сын депутата Кунашакского райсобрания Ильфата Имангулова по имени Руслан. Погибшие — бывший водитель главы района и его жена. По предварительной информации, автомобиль Имангулова двигался со скоростью 200 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нетрезвом лихаче на BMW, который протаранил несколько автомобиле на парковке и заявил, что у него «папа полковник».

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +9°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

19:05
Фото: Мэрилин Керро показала округлившийся животик в Instagram
18:54
Сын уральского депутата насмерть сбил двух человек
18:46
В Турцию прибыл восьмой и девятый самолеты с С-400
18:39
Метеор врезался в Дворцовую набережную в Петербурге
18:38
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
18:35
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты

Сейчас читают

«Режим отпуска»: Обнаженная миллиардерша Дженнер позирует у бассейна — фото
Фото: Звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП
История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги