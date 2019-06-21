Водитель BMW устроил массовое ДТП в Челябинске, которое только по счастливой случайности обошлось без жертв.

Как видно на опубликованной записи регистратора одного из очевидцев, молодой человек не справился с управлением и на большой скорости вылетел с проезжей части Университетской набережной и протаранил несколько автомобилей на стоянке. В престижной иномарке находились два человека — водитель и девушка-пассажир. Прибывшие на место владельцы пострадавших машин и задержали предполагаемого виновника аварии до прибытия сотрудников автоинспекции. Все происходящее очевидцы снимали на видео.

По словам свидетелей, молодой человек был нетрезв в качестве аргумента в разговоре с разъяренными владельцами разбитых автомобилей упомянул, что его отец является «полковником». В результате ДТП никто из людей не пострадал. В обстоятельствах инцидента разбираются в ГИБДД.

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