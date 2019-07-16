Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке. Их пытались убедить поверить в языческих идолов, но они настаивали на своей вере. Тогда их повели на казнь, но, согласно преданию, некий ребенок встал на их пути, дабы остановить их, за что был жестоко избит взрослыми. Наблюдая эту ужасную картину, Мокий и Марк еще больше укрепились в своем выборе, за что их и обезглавили мечом.

В память о святых этот день традиционно считался на Руси несчастливым, потому рекомендовалось не начинать новых дел, да и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.

К слову, этот день также издревле именовался как Стожары. Этим словом предки называли скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало удачу.

Однако в 2019 году в этот день также произойдет не только полнолуние, которое астрономы уже окрестили «пепельным», но и лунное затмение, при чем второе и последнее. Такие явления часто играют роль в судьбах людей. Более того, это единственное затмение в этом году, которое можно наблюдать с территории России.

Астрологи предупреждают: «лучше затаиться и переждать» это космическое совпадение — полнолуние и затмение, не предпринимая каких бы то ни было значимых шагов. Наиболее продуктивным будет просто расслабиться и подумать о жизни. Безусловно, это можно делать и в другой день, но в этот — необходимо категорически.

Осторожным надо быть и потому, что в такие моменты, когда древний христианский праздник и небесные светила совпадают таким образом, может произойти разрыв отношений с любимыми и родными, крах бизнеса, и как следствие — наступление непредвиденных финансовых трудностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о народном празднике Берегиня.