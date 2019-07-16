«Экран чуть не разбила!»: Ольга Серябкина ткнула своей пяткой в лицо фанатам

Известная российская певица, бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина совершила очередную провокационную выходку. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, которое ее подписчики вряд ли ожидали увидеть.
Артистка решила, что будет уместным выложить в соцсеть фото своей левой ступни. Многие фанаты не оценили такой снимок и даже заявили, что Ольга, вероятно, не уважает своих фанатов.
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Однако большинство истинных поклонников принялись хвалить фотографию, говоря, что любят каждую часть тела певицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы.