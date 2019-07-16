«Экран чуть не разбила!»: Ольга Серябкина ткнула своей пяткой в лицо фанатам

Известная российская певица, бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина совершила очередную провокационную выходку. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, которое ее подписчики вряд ли ожидали увидеть.

Артистка решила, что будет уместным выложить в соцсеть фото своей левой ступни. Многие фанаты не оценили такой снимок и даже заявили, что Ольга, вероятно, не уважает своих фанатов.

Instagram @serebro_official

«Фу, мне одному противно смотреть на чужие ступни?»

«Фуууу. Убери пятки свои шершавые»

«Ты чуть своей культяпкой мне экран не разбила»

«Вот это неуважение, конечно»

«Давай щас и я свои пятки вонючие сфоткаю…»

«Я вообще-то ела, спасибо (((», — прокомментировали фото подписчики.

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Однако большинство истинных поклонников принялись хвалить фотографию, говоря, что любят каждую часть тела певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы.