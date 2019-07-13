«Имею право»: Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы — видео

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Бывшая солистка группы SEREBRO призналась, что отдалась любовнику прямо на Патриарших прудах.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Певица Ольга Серябкина на днях стала участницей шоу на одном из YouTube-каналов. Бывшая солистка группы SEREBRO рассказывала о своих пороках и достоинствах. В определенный момент, когда речь зашла о похоти, 34-летняя артистка призналась, что частенько занимается сексом необдуманно и виной всему ее необузданный темперамент, сообщает Утро.ру.

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По словам Ольги Серябкиной, в ее практике был случай, когда она отдалась любовнику прямо в центре Москвы на Патриарших прудах.

«Я делала это в необдуманных, общественных местах, а потом думала: «Меня никто не увидел?» — рассказывает Ольга Серябкина.

Знаменитость отмечает, что идти на какие-то жертвы стоит только в том случае, если чувства самые настоящие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новый пост о личном счастье и о том, на что ради него можно или нельзя пойти.

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